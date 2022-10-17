صورة اليوم.. إقبال سياحي كبير على معابد الكرنك مع أولى نسمات الموسم الشتوى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية من حول العالم، وذلك مع بدء ظهور نسمات الموسم السياحى الشتوى وتحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمعابد طوال اليوم.

وفي هذا الصدد يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه تشهد المحافظة حجوزات مبشرة قبل دخول الموسم السياحي الجديد، والتى من المقرر أن تتخطى أرقام السنوات الماضية بصورة كبيرة، حيث أنه يجرى حالياً تجهيز كافة المتطلبات لخدمة الأفواج السياحية بصورة مميزة خلال تواجدهم بالأقصر.

ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر وأسوان على موعد مع موسم سياحي شتوي جيد للغاية هذا العام، حيث أنه تتصدر الأقصر بجانب محافظة أسوان الحجوزات للموسم الشتوى مع زيادة إقبال السائحين من حول العالم على البحث عن سياحة التدفئة فى ظل الظروف الحالية، وتعتبر الأقصر وأسوان أنسب تلك المدن لاستقبال السياح من الدول الأوروبية المختلفة، مؤكداً على أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد.

فيما وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مسئولي المحافظة بمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الجديد مع دخول شهر أكتوبر الجارى، وتشهد تلك الفترة ارتفاع فى أعداد السائحين الأجانب الذين يزورون محافظة عبر الرحلات اليومية البرية الوافدة من الغردقة.

ويقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه تشهد المعالم الآثرية بالأقصر حالة من الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، عقب حفل طريق الكباش العالمى والذي أبهر الجميع، حيث يزور السياح معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت، وتوافدت الأفواج السياحية للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر، والتي تشهد أكبر خطة للتطوير والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار.

وأضاف مدير معابد الكرنك، لـ"اليوم السابع"، إن معبد الكرنك يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".