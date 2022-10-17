صعود مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10071 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 12352 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4081 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3134 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفى كليوباترا، والسويدي إليكتريك، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 365 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 150 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.82%، وشراء الثالثة 60 ألف سهم، وشراء الرابعة 320 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.015% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.27%، وشراء السادسة 1.3 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة 9.61 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 4 ملايين سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 18 مليون سهم، 671.5 ألف سهم، 315 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بي انفستمنتس القابضة، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 37 ألف سهم، 25 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 261 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 89.9 ألف سهم، 3300 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6054 سهم، 150 ألف سهم، 62.5 ألف سهم، على التوالي.