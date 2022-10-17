صحة القليوبية: فحص 1200 مريض في قافلة طبية علاجية مجانية بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني وذلك بالحي الثاني بمدينة العبور، مشيراً إلي أن القافلة الطبية تأتى تحت رعاية محافظ القليوبية، ووزير الصحة والسكان، مؤكدًا على أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين وشملت 8 عيادات (باطنه _ جراحة _ نساء _ تنظيم أسرة _ وأطفال _ جلدية _ رمد _ أسنان)، وتم الكشف على 1200 حالة، وتم عمل 20 أشعة عادية وأشعة تلفزيونية، و439 تحليل دم (وظائف كبد _ وظائف كلى _ دهون ثلاثية _ فيروسات _ سرعة ترسيب _ نسبة هيموجلوبين _ اختبار حمل بالدم)، بالإضافة إلى تحليل البول والبراز وجرثومة المعدة، وتم عمل 10 تقارير طبية وتحويل 15 مريض إلى مستشفيات المحافظة ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية.

أضافت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية، أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء الحي عن بعض المواضيع الهامة للتوعية عن التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة والانفلونزا والدرن.