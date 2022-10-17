سوهاج تنظم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لطلاب المدارس.. صور

سوهاج – عمرو خلف

نظمت الإدارة العامة للسياحة ممثلة في الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية " يوم الجمعة " من كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الجاري، وحتى أبريل القادم ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم أولى رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج يوم الجمعة الماضي، لعدد من طلاب المدارس، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، شملت مناطق " أبيدوس، ومنطقة آثار الشيخ حمد " معبد اتريبس"، والدير الابيض، والدير الاحمر، ومتحف سوهاج، وكذلك معبد رمسيس الثاني، ومقابر الحواويش بأخميم، وقرية النساجون بحي الكوثر".

وأضاف " المصري " أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.























