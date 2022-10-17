سوهاج تستقبل وفدا من كوريا الجنوبية لزيارة مركزي التدريب المهني

سوهاج عمرو خلف

استقبلت محافظة سوهاج، وفدا كوريا من هيئة كويكا الكورية الجنوبية والمعنية بقضايا التنمية في مصر، لزيارة مركزي التكوين المهني بـ " مدينة سوهاج، وحي الكوثر "، وضم الوفد كل من " بارك وان كيو " نائب مدير مكتب الكويكا فى مصر، والسيدة " جانج داجين " مدير البرامج بمكتب كويكا بمصر، حيث رافقهم خلال الزيارة رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للوفد الكوري؛ لتحقيق النتائج المرجوة من الزيارة، وتعزيز أوجه التعاون المثمر والفعال، مرحبا بأعضاء الوفد الكوري على أرض سوهاج .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيارة شملت " مركز التدريب المهني بمدينة سوهاج "، وكذلك " مركز التدريب المهني بحي الكوثر "، وذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتنشيط العمل بمراكز التكوين المهني، من أجل الارتقاء بالتدريبات المقدمة من خلال المراكز، والاستغلال الأمثل للمعدات والتجهيزات، والوقوف على المقترحات التي تتوافق مع طبيعة الورش المتواجدة بمراكز التكوين المهني بسوهاج، وكيفية الاستغلال الأمثل، وتحديد الأماكن التي يمكن توظيف وعمل المتدربين بها بعد انتهاء التدريب .

ومن جانبه أعرب الوفد الكوري عن شكره وتقديره للمحافظ على ما لاقاه من تعاون وحفاوة الاستقبال، مؤكدين على تقديم كافة سبل الدعم لمركزي التكوين المهني، وفقا لما تم الوقوف عليه، وما تم تدوينه من ملاحظات واحتياجات.