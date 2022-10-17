جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها السفير السعودى إلى الرئيس اللبنانى بقصر الرئاسة ببعبدا اليوم.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة فى البلاد، حيث جدد السفير البخارى التأكيد على حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التى وردت فى اتفاق الطائف الذى شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمنت الاستقرار فيه.

وشدد البخارى على أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية فى مواعيدها، مشيرا إلى أن الرئيس عون أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.