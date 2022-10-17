وقال السفير الأرجنتيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات أسبوع الإيبيروأمريكي - إن "الدور المصري حاضر ومؤثر في قضايا المنطقة وهذا يعكس ويؤكد أهمية دورها عالميا وإقليمياً"، مشيرا إلى أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، المرتقبة في نوفمبر المقبل، هام للغاية ويعكس مكانة مصر العالمية، مؤكدا أن المؤتمر سيقدم العديد من النتائج الهامة والمؤثرة على مستقبل المجتمع الدولي.

وشدد على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر والأرجنتين والتاريخ الطويل الذي يجمع بين البلدين، موضحا أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأجتماعية والعلمية، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون في المستقبل.

وفيما يتعلق بأسبوع ثقافة الإيبيروأمريكا، أكد السفير الأرجنتيني دور تلك الفعاليات في تعزيز العلاقات بين الدول المشاركة وتحقيق المزيد من التبادل الثقافي والمعرفي، معربا عن سعادته بافتتاح معرض احتفالات الإيبيروأمريكيا والذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية قائلا " نفخر أننا نتواجد في مكتبة الإسكندرية صرح ومنارة المعرفة العالمية تزامنا مع الاحتفال بمرور 20 عاما على أفتتاحها".

وتحتضن مكتبة الإسكندرية فعاليات "أسبوع ثقافة إيبيروأمريكا الثاني بالإسكندرية " بمشاركة 16 دولة هي: (الأرجنتين - أسبانيا - بوليفيا - البرازيل - تشيلي - كولومبيا - الإكوادور - إسبانيا - جواتيمالا - المكسيك - بنما - باراجواي - بيرو - البرتغال - جمهورية الدومينيكان - أوروجواي - فنزويلا)، وتقدم الدول المشاركة برنامج أنشطة ثقافية خلال الفترة من 16 حتى 27 أكتوبر الجاري.