رفع 2300 حالة تعد و 26 طن مخلفات فى حملة مكبرة بالهرم.. صور

كتبت - مرام محمد

شن قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، حملات إشغالات صباحية ومسائية مكبرة لملاحقة التعديات والمخالفات غير القانونية بكافة صورها، في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وإشراف ومتابعة المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم، واستكمالا للمجهودات والأعمال اليومية بتكثيف حملات الإشغالات الصباحية والمسائية وإزالة المخالفات والتعديات.

وأسفرت الحملة عن رفع 2300 حالة إشغال لكافيهات ومحلات تجارية ومطاعم وباعة جائلين بقطاع الهضبة، ما بين كراسي واستاندات وفاترينات وثلاجات وعربات لباعة جائلين وترابيزات وثلاجات وسيارة، إلى جانب عمل 10 محاضر إشغال طريق والقضاء على العشوائية وإيداع المضبوطات بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تشطيب محل مخالف بدون ترخيص وإيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومواصلة المتابعة اليومية للقضاء على الإشغالات بمحيط المدارس بمدرسة الأهرام للتعليم الأساسي ومدرسة محمود عمر ومدرسة الشباب بالرماية.

وشنت إدارة الإشغالات، حملات مكبرة على القطاع الشمالي والجنوبي ومنشأة البكاري وقطاع كفر طهرمس، تم خلالها غلق ومصادرة محتويات سنتر جرينتش للدروس الخصوصية بطريق كفر طهرمس واتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة هذه المراكز لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية ورفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وكافة إشغالات المحلات التجارية والمقاهي المخالفة للتعليمات، وإيقاف أعمال مخالفة وسحب الأبواب والمعدات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع القطاع الشمالي، حالة المدارس وانتظام دخول الطلاب وخروجهم وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط المدارس بمجمع مدارس الصفا والمروة، وأعمال النظافة بشارع كعبيش الطوابق فيصل ومدينة الرحمن، حيث شهدت الحملة رفع 26 طن مخلفات.

كما تابع القطاع الجنوبي، حالة النظافة اليومية بمحيط المدارس بمجمع مدارس كفر الجبل ومجمع الشهداء بشارع السيسي، ورفع جميع أشكال التعديات والاشغالات على حرم الطريق.

ومن جانبه، شن قطاع النظافة حملة لرفع جميع التراكمات والمخلفات بنطاق الحي، لرفع تراكمات القمامة من شارع ترعة جلال آخر فيصل.