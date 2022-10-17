رفع مياه الأمطار من شوارع بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من رفع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة بلطيم ليلة أمس، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وجه رئيس مركز ومدينة بلطيم، بسرعة رفع أى تجمعات للمياه نتيجة سقوط أمطار خفيفة أو متوسطة أو غزيرة بكافة الوسائل والمعدات، والتأكد من سلامة صفايات المطر والقدرة الاستيعابية لها، مع حصر الصفايات ذات الكفاءة المنخفضة والتعامل على صيانتها فوراً ورفع كفاءتها، والمرور الدورى لمتابعة محطات رافع مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، فضلاً عن سلامة مولدات الكهرباء بكل محطة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ قد أعلن حالة الطوارئ القصوى بعموم المحافظه استعدادا لاستقبال فصل الشتاء وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتخلص فورا من مخلفات الأمطار، وشدد على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير عربات النافوري للوحدات المحلية لمساعدتها في التخلص من مخلفات الأمطار.



رفع مياه الأمطار من عدد من شوارع بلطيم



رفع مياه الأمطار بشوارع بلطيم



رفع مياه الأمطار من أمام المدارس