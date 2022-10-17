ختام ورش تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي بمنطقة الأزهر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت إدارة التدريب بمنطقة الشرقية الأزهرية ، عددًا من البرامج والورش التدريبية بمختلف التخصصات والإدارات ، بتوجيهات الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس المنطقة، بغرض تطوير ورفع كفاءة معلمي الصف الخامس.

و أكد ذلك الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بديوان عام المنطقة حيث تم اليوم ختام عددًا من ورش العمل بمختلف الإدارات ، ففي إدارة ديرب نجم التعليمية عُقدت مجموعة من ورش عمل لتدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي لتدريب المعلمين على المناهج الجديدة لمادتي اللغة الإنجليزية واللغة العربية.

وفي إدراره فاقوس تم عقد دورة تدريبية لمعلمي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي لتنمية مهاراتهم الفنية والتدريسية لمواكبة التطورات الحديثة للمناهج الدراسية. ومن جانبه ناشد رئيس أزهر الشرقية المعلمين المتدربين بضرورة نقل أثر التدريب إلى أقرانهم من المعلمين، وكذلك للطلاب داخل الصفوف الدراسية لتتسع دائرة الإستفادة ، كما وجه الشكر إلى إدارة التدريب بمنطقة الشرقية على مجهودها العظيم لإخراج هذه البرامج التدريبية على الوجه الأكمل.

كما أضاف ( البنان) أن ورش العمل شهدت تفاعلًا مثمرًا وبناء بين المتدربين والمدربين منذ بدابة اليوم الأول السبت الموافق 15 اكتوبر الجاري وحتى نهاية اليوم الأخير الاثنين والذي انتهى بإختبار بعدي لقياس أثر البرامج التدريبية، مؤكدًا أن البرامج التدريبية تتم تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية بإشراف الدكتور شريف سميح.

وفي سياق متصل أضاف الدكتور عبدالله حسين الوكيل الثقافي للمنطقة أن منطقه الشرقية الأزهرية لن تتدخر جهداً في سبيل رفع كفاءة معلمي الأزهر بمنطقة الشرقية الأزهرية الأمر الذي ينعكس بالايجاب على التلاميذ والطلاب.