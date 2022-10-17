حياة كريمة بأسوان.. إقامة محطات مياه وصرف صحي و22 محطة معالجة.. صور

أسوان – صلاح المسن

تشهد قرى محافظة أسوان، العمل بجدية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتواصل مبادرة "حياة كريمة" قطار التنمية فى كافة القطاعات، للارتقاء بحياة المواطنين بقرى أسوان، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتغيير حياتهم للأفضل بالمشروعات التنموية التى امتدت إلى كافة قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية وذلك بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن القطاعات الهامة التى تعمل فيها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة، تشهدها 75 قرية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بإجمالى شبكات 900 كيلو متر، و91 رافع، و22 محطة معالجة بتكلفة إجمالية 6 مليار و271 مليون جنيه حيث تم نهو 26 شبكة منها، و15 رافع، و6 محطات معالجة، فيما جارى العمل فى باقى المشروعات بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 90 %.

يضاف لذلك عدد من قرى المرحلة الثانية الجارى العمل فيها وهى قرى غرب أسوان، وغرب سهيل بإجمالى شبكات 92 كيلو متر، و6 محطات رفع، بجانب 2 محطة معالجة بتكلفة وصلت إلى 470 مليون جنيه، فضلاً عن مشروعات الخطة الإستثمارية والتى تشمل 14 مشروع بتكلفة 280 مليون جنيه.

ففى مركز نصر النوبة تتوالى نسب ومعدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية فى كافة القرى ومنها قريتى أبو سمبل وقورته 2 التابعين لمركز نصر النوبة والتى يستفاد منها أكثر من 30 ألف نسمة موزعين على 16 تابع، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقسطل والجارى العمل فيه بنسبة تنفيذ 40%، تواكباً مع العمل فى مشروع تنفيذ الوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسبة 40 %، فيما جارى العمل فى مشروع إحلال وتجديد غرف محابس مياه الشرب والصرف الصحى بقرية أبو سمبل 75%.

وجارى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقطر 400 مللى من محطة بلانة إلى قرية أبو سمبل، والأعمال الجارية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحطة مياه بلانة الجديدة بطاقة 15 الف متر مكعب يوم الأعمال الجارية ومحطة المعالجة الثلاثية ببلانة.

وتستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة لنهو المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ".

وفى مركز كوم امبو يجرى العمل فى كافة القرى ومنها المشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو والتى يبلغ عدد سكانها 35,5 ألف نسمة موزعين على 5 توابع وقرى فرعية ونجوع، ومحطة مياه فطيرة الجديدة بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم.

وفى مركز إدفو تشهد مدينة إدفو يجرى تنفيذ أكبر مشروع لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب الرئيسية باعتمادات مالية تصل لأكثر من 45 مليون جنيه، مع تدعيم مرشح مياه إدفو ورفع كفاءته إلى 30 ألف م3/يوم، تواكباً مع تغيير خطوط المياه الرئيسية بمواسير 12 بوصة و8 بوصة، وتركيب 35 محبس رئيسى للسيطرة على فتح وغلق الخطوط الرئيسية وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة على الوجه الأكمل وكذلك المشروعات الجارية بقريه الحجز قبلى والكلح شرق ومشروعات الصرف الصحى الذى تم تنفيذه بالقريتين، بالإضافة إلى محطه معالجه الحجز قبلى ومشروع مياه الشرب والذى يشمل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومشروعات المبادرة الرئاسية بقرية وادى الرديسية بإدفو لخدمة 16 ألف نسمة داخل 17 تابعا منها مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالقرية والتى تم نهوها بنسبة 100 %، وجار الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة رفع قرية الرئيسية بنسبة %86 ومشروع محطة معالجة صرف صحى وادى الرديسية حيث تعمل بطاقة 1500 متر مكعب فى اليوم بالإضافة إلى باقى قرى ونجوع مركز ادفو التى تشهد أعمال مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

الجدير بالذكر بأن مشروعات حياة كريمة حققت معدلات إنجاز كبيرة فى مرحلتها الأولى داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروع بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.



القطاعات-الهامة-التي-تعمل-فيها-المبادرة



المبادرة-الرئاسية



جارى-العمل-فى-المشروعات



حياة-كريمة-باسوان



قطاع-مياه-الشرب-والصرف-الصحى



مشروعات-مياه-الشرب-والصرف-الصحي---(3)



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