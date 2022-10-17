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حملة لتوعية أهالى جنوب بورسعيد بأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:55 ص
حملة لتوعية أهالى جنوب بورسعيد بأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية توعية أهالي بورسعيد بأهمية تحصين الثروة الحيوانية
بورسعيد - محمد عزام

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور عاطف عيسى، حملة، صباح اليوم الإثنين، لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
 
وتضمنت الحملة جولة إرشادية بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد، للتوعية بأهمية التحصين والتسجيل والترقيم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وضرورة المشاركة في الحملة، وأهمية التأمين على الماشية.
 
كما تضمنت التوعية بشأن التربية المنزلية الآمنة للدواجن، والذبح الآمن للطيور للوقاية من مرض أنفلوانزا الطيور، وذلك تحت إشراف دكتورة أماني راضي، مدير إدارة الإرشاد، وبمشاركة كلا من: دكتورة شيماء طاهر سلطان، ودكتورة بسمة محمد على.
 
 
 
 

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