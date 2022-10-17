جامعة سوهاج تستعد لتطبيق منظومة البيرول على المرتبات بالتعاون مع وزارة المالية

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وفد وزارة المالية ومثله المحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع حسابات المديريات المالية، والدكتور أحمد هريدي رئيس الإدارة المركزية بالمديريات المالية، والمحاسب محمد عبد الله مدير المديرية المالية، والمحاسب وليد عبدالحميد وكيل المديرية بسوهاج، المحاسب جمال مزيد مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بسوهاج والمحاسب خالد الشرقاوى مدير مكتب رئيس القطاع المديرية المالية بسوهاج.



وفي بداية اللقاء رحب الدكتور مصطفي عبد الخالق، بضيوف الجامعة، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع مسئولي وزارة المالية، الأمر الذي يساهم في تسهيل أداء الجامعة لكافة مهامها الحسابية والمالية، موضحاً أنه تنفيذاََ للتوجيهات الرئاسية، بالانتهاء من ميكنة المرتبات بجميع جهات الدولة قبل نهاية ديسمبر 2022، وتطبيق منظومة PayRoll بالتعاون مع وزارة المالية، فقد تم استعراض ماتم الإنتهاء منه فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لمنظومة البيرول على المرتبات بالكليات قبل المواعيد المحددة لذلك، موضحاً أن المنظومة الجديدة تعد أحد محاور الشمول الرقمي وتوافق رؤية مصر 2030، حيث توفر ضمانة دقة احتساب مستحقات العاملين، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور.



ومن جانبه أضاف المحاسب أشرف القاضي، أن المنظومة الجديدة تمتاز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير دراسة أوضاع الأجور والمكافآت بشكل حقيقي، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً الآلية الصحيحة لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 بشأن تنظيم الجامعات، كما تم تناول التطبيق السليم للكتاب الدوري رقم 118.

