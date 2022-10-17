جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية أم الزين بمحافظة الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية لقرية أم الزين ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام /2023/2022 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الإثنين الموافق 2022/10/17.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور هانى عطيه عبد الله والدكتور أحمد علاء الدين صفوت.

وقد تم الكشف على 185 حالة حيوانات، 2193 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.