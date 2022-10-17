توزيع الشنط والعصا البيضاء على طلاب مدارس النور بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدارس النور للمكفوفين بمحافظة كفر الشيخ، توزيع أعضاء العلاقات العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، الشنط المدرسية والعصا البيضاء، على الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وخالد عبد الحميد موجه الاعاقة البصرية، وعزه عبدالعليم، مديرية المدرسة.



يأتي ذلك ضمن الزيارات التي تنظمها وزارة الداخلية للمدارس والالتقاء بالطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لتوزيع الشنط المدرسية والعصي البيضاء، عليهم،و إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل.



وثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، اللواء محمود توفيق، ومدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، في حفظ الامن، وتقديم كافة الخدمات المتعددة إضافة للقوافل الطبية، وغيرهم من أوجه المساعدات لأهالينا في كافة المحافظات.





ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لمدير أمن كفر الشيخ، وأعضاء إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمديرية، لحرصهم على توزيع الشنط والعصا على الطلاب، والتفاعل معهم، واحداث حالة من الفرحة والسعادة في قلوبهم.









التوزيع على الطلاب



الطالبات تعبر عن سعاتهن



توزيع الشنط على الطلاب



توزيع الشنط



توزيع الهصا البيضاء عل الطلاب



جانب من اعمال التوزيع



جانب من الحضور



جانب من توزيع الشنط



جانب من توزيع العصا البيضاء



جلانب من رجال الامن



فرحة الطلاب



مرافقة رجال الشرطة للطلاب









