فى زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد فرعين لـ"عمر أفندي" و"nit"

كتب عبد الحليم سالم

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لفرع شركة عمر أفندي بمدينة نصر التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأحد فروع بيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تحت العلامة التجارية "nit" بمنطقة الكوربة، وأطلع على منظومة العمل والمنتجات وأساليب العرض والبيع.

وخلال جولته في فرع "عمر أفندي" بحسب بيان الوزارة منذ قليل ، وجه الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع، وتطوير عمليات البيع وطرق عرض المنتجات.

كما وجه، إدارة شركة عمر أفندي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبحث فرص التعاون مع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لعرض منتجاتهم في الفروع التابعة.

و أكد المهندس محمود عصمت، خلال تفقده فرع "nit" التابع لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، على ضرورة أن تتضمن الفروع منتجات متنوعة للشركات التابعة في مجال المنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، إلى جانب التواجد في السلاسل التجارية الكبرى، والمشاركة في المعارض الدولية لزيادة الصادرات.