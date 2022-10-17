اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دروة فى المنوفية.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:04 م
تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دروة فى المنوفية.. صور جانب من التكريم
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت مركز شباب قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حفلا لتكريم حافظى القرآن الكريم، وتم توزيع الجوائز لحفظة القرآن الكريم بمركز الشباب ، بحضور خالد النمر رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وعدد القيادات الشعبية بالقرية  على رأسهم فريد حلمى مرعى الراعى للاحتفال ، و منال بكرى موجه التربية الاجتماعية بإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.
 
وتضمن الحفل بعض البرامج مثل الابتهالات الدينية وسماع القران الكريم وبعض المواهب ، حيث توزيع جوائز عينية ومادية لحملة القران الكريم .
 
 
وأكدت منال بكرى موجهة التربية الاجتماعية بإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية، أن تكريم حفظة القرآن الكريم اليوم لتحفيز جميع طلاب القرية على حفظ القرآن الكريم .
 
 
مشيرا إلى أن نعمل على  تنظيم مسابقات فى كافة المجالات لتشجيع الطلاب ولتفوقهم .
 
 
تكريم أحد الحافظين لكتاب الله
تكريم أحد الحافظين لكتاب الله

 

تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دروة
تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دروة

 

 

جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم
جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم

 


 

 


محافظة المنوفية

تكريم حفظة القرآن الكريم

قرية دروة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة