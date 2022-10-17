تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دروة فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مركز شباب قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حفلا لتكريم حافظى القرآن الكريم، وتم توزيع الجوائز لحفظة القرآن الكريم بمركز الشباب ، بحضور خالد النمر رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وعدد القيادات الشعبية بالقرية على رأسهم فريد حلمى مرعى الراعى للاحتفال ، و منال بكرى موجه التربية الاجتماعية بإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.

وتضمن الحفل بعض البرامج مثل الابتهالات الدينية وسماع القران الكريم وبعض المواهب ، حيث توزيع جوائز عينية ومادية لحملة القران الكريم .

وأكدت منال بكرى موجهة التربية الاجتماعية بإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية، أن تكريم حفظة القرآن الكريم اليوم لتحفيز جميع طلاب القرية على حفظ القرآن الكريم .

مشيرا إلى أن نعمل على تنظيم مسابقات فى كافة المجالات لتشجيع الطلاب ولتفوقهم .



تكريم أحد الحافظين لكتاب الله



تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية دروة



جانب من تكريم حفظة القرآن الكريم



