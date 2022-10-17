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تقرير: التضخم فى إيطاليا يصل إلى 8.9% فى أعلى مستوى منذ 1985

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:02 م
تقرير: التضخم فى إيطاليا يصل إلى 8.9% فى أعلى مستوى منذ 1985 التضخم
فاطمة شوقى

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شهد معدل التضخم فى إيطاليا بنسبة  0.3٪ في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق و 8.9٪ على أساس سنوي ، وهو مستوى لم نشهده منذ يوليو 1985 ، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء اليوم (Istat). 
 
ويعزى تسارع التضخم مقارنة بالشهر السابق بشكل أساسي إلى أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت من 10.1٪ في أغسطس إلى 11.4٪ ، والأغذية المصنعة التي ارتفعت من 10.4٪ إلى 11 و 4٪ والنفط الخام من 9.8٪ إلى 11.0. ٪. ، وفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية.
 
في شهر سبتمبر ، حدث انخفاض طفيف في أسعار سلع الطاقة ، من 44.9٪ في أغسطس إلى 44.5٪ ، والسلع المنظمة من 47.9٪ إلى 47.7٪ ، وكذلك تباطأت أسعار خدمات النقل ، من 8.4٪ في الشهر السابق إلى 7.2٪.
 
كما تم تأكيد "التضخم الأساسي" الذي يستثني الطاقة والأغذية الطازجة بسبب تقلبه ، والذي تسارع من 4.4٪ في أغسطس إلى 5٪ في سبتمبر.
 
فيما يتعلق بالتقديرات ، كانت هناك بعض التغييرات في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (IPCA) - الذي يقيس تطور الأسعار بنفس الطريقة في جميع دول منطقة اليورو - والذي زاد بنسبة 9.4٪ على أساس سنوي ، و 1.6. ٪ مقارنة بالشهر السابق.
 
وشدد استات فى تعليقه على أنه "لابد من  العودة إلى أغسطس 1983 (عندما كان معدل التضخم 11.0٪) لإيجاد زيادة في أسعار" عربة التسوق "، على أساس سنوي ، أعلى من سبتمبر 2022 ( + 10.9٪) ".

ايطاليا

التضخم

الاقتصاد

منطقة اليورو



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