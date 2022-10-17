"تعليم الشرقية" يتابع عددا من مدارس إدارة أولاد صقر التعليمية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة أولاد صقر التعليمية بحضور الدكتور أحمد عيسى مدير عام إدارة أولاد صقر التعليمية، ومحمد إبراهيم عبد العاطي وكيل الادارة

تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وتوجيهات محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

حيث شهد طابور الصباح بمدرسة حسن طه الثانوية الصناعية وأدي تحية العلم مع الطلاب واستمع للبرنامج الإذاعي وكلمة عن انتصارات أكتوبر المجيدة وتفقد فصول المدرسة وورش المدرسة

وأوضح رمضان أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام والفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

وأكد وكيل المديرية على اهمية تدريب الطلاب والطالبات وأن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة و يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم حيث يسعى ونوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل

ثم توجه لمتابعة مدرستي اولاد صقر الثانوية بنين و اولاد صقر الثانوية بنات وتفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة واطمئن على انتظام الدراسة كذلك استخدام السبورات التفاعلية في شرح الدروس المقرره واستخدام الطلاب والطالبات للتبلت وتابع استلام طلاب وطالبات الصف الأول الثانوية لجهاز التابلت و تحدث مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة

ووجه محمد رمضان وكيل المديرية تعليمات لمدير إدارة المدرسة على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات و الروابط و الأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين ومسيرين العملية التعليمية

كما وجه وكيل المديرية تعليمات مشددة لمديرى إدارات المدارس والمدرسين على ضرورة مساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات و الروابط و الأكواد اللازمة للدخول على المنصة التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين ومسيرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية والعمل على دمج التكنولوجيا في التعليم تنفيذا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم ، ثم توجه لمتابعة مدرسة البحاروة الإبتدائية.

تفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة واطمأن على انتظام الدراسة وانتظام العمل داخل المدرسة وتأكد من استلام الطلاب للكتب الدراسية وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة.

ونبه وكيل المديرية بوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة .

واكد على تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية, صقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس

ثم توجه لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد العقيد هاني محمد سليمان الاعدادية واطمأن على انتظام الدراسة داخل المدرسة واستلام الطلاب للكتب الدراسية ثم توجه لمتابعة مدرسة قصاصين الازهار الثانوية واطمأن على سير الدراسة واستلام الطلاب لجهاز التابلت كما ادي محمد رمضان غريب وكيل المديرية واجب العزاء في وفاة الطالب محمود سليمان عبد الرحمن عبد العال الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الفرايحة للتعليم الأساسي الذي توفاه الله أمس نتيجة حادث سير مقدما العزاء نيابة عن محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية

وفي ذات السياق وشدد وكيل المديرية على الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة عن ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة وإعداد فقرات اذاعية متنوعة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن

وعمل حملات لتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة علي البيئة من التلوث

واشار وكيل المديرية علي منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وحظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب، والطالبات، أما المعلم فيمنع استخدامه نهائيًّا للهاتف، أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية.

وشدد محمد رمضان وكيل المديرية بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وفقًا للقرارات الوزارية، والعمل على جذب الطلاب لها.

واشاد بارتفاع المستوى الدراسي للطلاب وارتفاع نسب حضور الطلاب ووجه الشكر لمدير عام الادارة ووكيل الادارة ومديري إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وحثهم على مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة ابنائنا الطلاب بالمدارس وجعل المدارس مصدر جذب للطلاب متمنيا التوفيق للجميع.



مع أولياء الأمور



وسط الطلاب



داخل الفصول



وكيل الوزارة



داخل المدرسة