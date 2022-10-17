تعرف على تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه

كتبت ــ أسماء نصار

انطق أ سبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيرى لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- الرئيس عبد الفتاح السيسى، يلقى كلمة افتتاحية مسجلة .

2- يشارك أكثر من 1000 مشارك من 70 دولة و 66 منظمة دولية .

3-يشارك 16 وفدا وزاريا و 54 وفدا رسميا و 66 منظمة دولية بإجمالى يزيد عن 1000 مشارك.

4- يضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات.

5- سيتم عقد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية" والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في القارة الأفريقية تمهيداً لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس 2013 .

5- سيتم عقد جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه" والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم في المياه" .

6- سيتم عقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن “هولندا – طاجكستان - المانيا – بريطانيا - منظمة الفاو - معهد إستكهولم الدولي للمياه”.

7- سيتم عقد "الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية" لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني الذي تم عقده في يناير الماضى.

8- سيتم عقد "المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي" والذى يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة أفريقيا من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الأفريقية .

9- سيتم عقد مؤتمر رفيع المستوي حول "تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط" والذى ينظمه الإتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

10- يشتمل أسبوع القاهرة الخامس للمياه أيضاً على "مؤتمر علمى للإسبوع والذى يتضمن العديد من الأنشطة الفنية.

11- سيتم يتم عقد 3 جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه .

12-سيتم عقد "المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه" .

13- سيتم عقد 4 مسابقات خلال الأسبوع هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية "حافظ عليها تلاقيها" والتي يشارك فيها 375 متسابقا.

14- سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

15- سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين في الأسبوع لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات إستخدام الطاقة الشمسية في الري والمركز القومى لبحوث المياه.