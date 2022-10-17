ترامب حصد فاتورة تأمينه.. صحيفة: فنادقه تحصلت على 1.4 مليون من "الخدمة ‏السرية"‏

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وثائق أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي ان منظمة ‏ترامب فرضت رسوم باهظة على وكالة الخدمة السرية التي كانت تؤدي عملها بحماية ‏الرئيس السابق وعائلته خلال تواجدهم في فنادق ومنتجعات تابعة لشركته.‏

وفقا لنيويورك تايمز، وصلت تكاليف حماية الرئيس السابق وعائلته لاكثر من 1.4 مليون ‏دولار خلال اربع سنوات على وكالة الخدمة السرية دفعها لمنظمة ترامب

ووجدت اللجنة أن منظمة ترامب فرضت على الخدمة السرية "أسعارًا ليلية مفرطة في ‏عشرات الرحلات" تصل إلى 1185 دولارًا في الليلة على الرغم من مزاعم شركة الرئيس ‏السابق بأن الموظفين الفيدراليين الذين يسافرون معه سيقيمون في تلك العقارات ‏‏"مجانًا" أو " بتكلفة."‏

وقالت رئيسة اللجنة النائبة الديمقراطية كارولين مالوني في رسالة إلى مدير وكالة الخدمة ‏السرية: "إن الأسعار الباهظة المفروضة على الخدمة السرية والإقامات المتكررة للوكلاء ‏في العقارات المملوكة لترامب تثير مخاوف كبيرة بشأن تعامل الرئيس السابق مع نفسه ‏وربما أدت إلى تحقيق مكاسب ممولة من دافعي الضرائب لشركات الرئيس السابق ترامب ‏المتعثرة". ‏

وفقا للتقرير، عندما كان رئيسًا ، سافر ترامب كثيرًا إلى العقارات التي تديرها شركته ، بما في ‏ذلك مارالاجو في بالم بيتش ، فلوريدا ، ونادي ترامب الوطني للجولف في بيدمينستر ، نيو ‏جيرسي. أثناء تواجده هناك ، أقام بعض الوكلاء والضباط في الغرف في تلك العقارات ، ‏بينما استأجر آخرون غرفًا في فنادق قريبة.‏

وقالت اللجنة إن منظمة ترامب وضعت اسعار لجهاز الخدمة السرية بأكثر من سعر ‏الحكومة 40 مرة على الأقل من يناير 2017 إلى سبتمبر 2021.‏

كانت إحدى تلك الأوقات في مارس 2017 عندما فرضت منظمة ترامب سعرًا ليليًا قدره ‏‏1160 دولارًا للإقامة في فندق ترامب في واشنطن العاصمة ، لحماية إريك ترامب ، الذي ‏كان يروج لبطولة جولف في نادي ترامب الوطني للجولف.‏