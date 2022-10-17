اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يعقد اجتماعًا دوريًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:00 ص
بوتين يعقد اجتماعًا دوريًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم عقد اجتماع دوري مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الأسبوع المقبل.

وردا على إذا كانت الخطة تقضي بعقد أحد الاجتماعات المنتظمة مع الأعضاء الدائمين في المجلس، وهو ما يحدث عادة كل أسبوع أو اجتماع كامل مع جميع الأعضاء، قال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية يوم الأحد : "إنه [اجتماع] عادي".

وعقد بوتين آخر اجتماع عادي لمجلس الأمن في 10 أكتوبر كما عقد الاجتماع السابق لمجلس الأمن بكامل هيئته في مايو الماضي.

 


بوتين

مجلس الأمن الروسي

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. بوتين يقرر التنازل عن التدابير الروسية المضادة لعقوبات الولايات المتحدة ودول أوروبا.. "ستورم ألسكن" أشجع كلب فى بريطانيا يحصد جائزة مرموقة.. وطبيبة تجر حقيبة تحوى جثة صديقتها فى لندن

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:00 م

بوتين يقرر التنازل عن التدابير الروسية المضادة لعقوبات الولايات المتحدة ودول أوروبا

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:17 م

بوتين يعفى بعض البنوك الأجنبية من العقوبات ويسمح بإخراج أكثر من 10 آلاف دولار من روسيا

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة