الوحدة المحلية لمركز سمالوط تواصل جهودها لرفع التراكمات بالمقلب الوسيط

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات والإنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

وفي هذا السياق، تابع أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط استكمال تنفيذ أعمال رفع المقلب الوسيط بغرب المدينة ونقله إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي، وذلك ضمن خطة المركز في الارتقاء بمنظومة النظافة العامة، مؤكدا على الاستمرار في رفع وإزالة كافة تجمعات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من المقلب ونقلها إلى الظهير الصحراوي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة نظافة مكبرة بنطاق حي غرب المدينة حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة ومتابعة أعمال النظافة بالمقلب الوسيط، كما تواصل أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة الموجودة بنطاق حي جنوب المدينة في (شارع الريفية وشارع المدارس وشارع المحكمة وشارع ابو زهران)، وجارى استكمال العمل حتى القضاء على بعض نقاط تجميع القمامة، ومن جانبها، واصلت الوحدات القروية التابعة لمركز سمالوط استكمال أعمال حملات النظافة والتجميل.











