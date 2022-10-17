الطقس فى الإسكندرية.. أمطار غزيرة تفاجئ عروس البحر "صور"

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة اليوم السابع، صورا لهطول الامطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفؤجي أهالي الإسكندرية بهطول أمطار غزيرة على المحافظة.



كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن استمرار ،رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.



وأكد المحافظ، استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.







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