اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الطقس فى الإسكندرية.. أمطار غزيرة تفاجئ عروس البحر "صور"

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:41 م
الطقس فى الإسكندرية.. أمطار غزيرة تفاجئ عروس البحر "صور" الطقس في الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقطت عدسة اليوم السابع، صورا لهطول الامطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفؤجي أهالي الإسكندرية بهطول أمطار غزيرة على المحافظة.

كان  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن استمرار ،رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.
 
وأكد المحافظ، استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.  

 

الامطار-بطريق-الكورنيش
الامطار-بطريق-الكورنيش

 

الامطار-تفاجئ-الاسكندرية
الامطار-تفاجئ-الاسكندرية

 

الامطار-كورنيش-الإسكندرية
الامطار-كورنيش-الإسكندرية

 

الشتاء-قادم-أمطار-على-الإسكندرية
الشتاء-قادم-أمطار-على-الإسكندرية

 

الطقس-الان-في-الإسكندرية
الطقس-الان-في-الإسكندرية

 

الطقس-المتقلب-علي-الإسكندرية
الطقس-المتقلب-علي-الإسكندرية

 

أمطار-اليوم-علي-الإسكندرية
أمطار-اليوم-علي-الإسكندرية

 

أمطار-بعدة-اماكن-متفرقة-بالإسكندرية
أمطار-بعدة-اماكن-متفرقة-بالإسكندرية

 

أمطار-على-الإسكندرية
أمطار-على-الإسكندرية

 

أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية
أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية

 

أمطار-غزيرة-مفاجاه-تضرب-الإسكندرية
أمطار-غزيرة-مفاجاه-تضرب-الإسكندرية

 

أمطار-وانخفاض-درجات-الحرارة-بالإسكندرية
أمطار-وانخفاض-درجات-الحرارة-بالإسكندرية

 

أمطار-وغيوم-علي-الإسكندرية
أمطار-وغيوم-علي-الإسكندرية

 

طقس-الاسكندرية
طقس-الاسكندرية

 

طقس-وغيوم-علي-الإسكندرية
طقس-وغيوم-علي-الإسكندرية


 


الطقس في الإسكندرية

الطقس فى الإسكندرية

الطقس في الاسكندرية

طقس الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الامطار في الإسكندرية

طقس الاسكندرية

أخبار الإسكندرية

صور الامطار

هطول الأمطار

الأحوال الجوية

امطار

الامطار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة