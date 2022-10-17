الشرقية تعقد مجلسا تنفيذيا مصغر للوقوف على استعدادات مواجهة موسم الأمطار

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحى وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع تلك الأحداث وتلافى أى ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس تنفيذى مصغر بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ والمقدم محمود وحش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية والعميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية المعنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرض هشام عبد المقصود مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول المحتملة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، كما تم الوقوف على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينه وحى، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والكهرباء لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أى تقلبات جوية طارئة والتعامل معها طبقاً لخطة العمل المحددة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الطرق بإنشاء صفايات أمطار أثناء رصف الشوارع وكذلك تحديد الشوارع الأكثر تجمعاً للمياه لسرعة توجيه سيارات الشفط اليها كما تم التنسيق مع مدير إدارة المرور لتحديد المسارات البديلة فى حالة حدوث أمطار وعدم تصريف المياه بالشوارع الرئيسية، وكذلك تم التنسيق مع مديريات ( الشباب والرياضة – التربية والتعليم – التضامن الاجتماعى) لتحديد المدارس ومراكز الشباب التى تصلح كأماكن إيواء عاجلة للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المنشآت ومخيمات الإيواء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى على أن تزود بمختلف المواد الغذائية والتموينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التموين.

وخلال الإجتماع إطمأن المحافظ من وكيلة وزارة التموين على الموقف التموينى والسلعى داخل المحافظة، مؤكداً على ضرورة مراجعة مخازن السلع التموينية ومراكز تجميع محصول الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ عليها من مياه الأمطار.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات مديرية الصحة لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً أننا جميعا نعمل فى منظومة عمل واحدة لمواجهة أى تحديات أو أحداث طارئة ولدينا السيناريوهات المسبقة للتعامل مع أى أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

تطرق الاجتماع إلى تأكيد المحافظ على مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد كتيب مصغر محدد فيه أسماء وعناوين المدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية بكل مركز ومدينة وحى المخصصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الأمطار، وكذلك تحديد مراكز الإيواء الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعى وطاقتها الاستيعابية وذلك لتوزيعه على الجهات المعنية لسهولة توجيه المواطنين إليها، مؤكداً على التواصل الدائم مع جهات الرصد والإنذار المبكر (الهيئة العامة للأرصاد الجوية) لمتابعة التغيرات المناخية أولاً بأول وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أى أحداث طارئة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من حصر المنازل المقامة بالطوب اللبن والمنشآت الآيلة للسقوط وتنفيذ قرار الازالة الصادر لها فورا للحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تحديد وسائل الاتصال مع المسئولين للتواصل السريع معهم فى حاله حدوث أى أزمه.

وفى نهاية الاجتماع اقترح محافظ الشرقة تنفيذ نموذج محاكاه لأزمة طارئة بعدد من مراكز ومدن المحافظة على أن تقوم الإدارة العامة للازمات والكوارث بالإبلاغ المفاجئ للجهات المعنية للتعامل مع الأزمة لتقييم أداء كل جهة على حده، والوقوف على معدلات الأداء ومعالجة أوجه القصور والوصول إلى أفضل تعامل مع الأزمة.