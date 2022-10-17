اليوم السابع
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السكة الحديد: تطبيقات وهمية تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:58 م
السكة الحديد: تطبيقات وهمية تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات محطة قطار
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أصدت هيئة السكة الحديد بيانا نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
 
وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR علي أجهزة أيفون، وباسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وأنه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.
 
وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.

السكة الحديد

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تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات



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