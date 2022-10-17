اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"السكة الحديد" تتيح استخراج اشتراكات قطارات الدرجة الثالثة لطلاب المدارس والجامعات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:00 ص
"السكة الحديد" تتيح استخراج اشتراكات قطارات الدرجة الثالثة لطلاب المدارس والجامعات السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة استخراج اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.
 
وفى النقاط التالية أهم التفاصيل لاستخراج الإشتراكات: 
 
التوجه إلى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.
 
يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية ) الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيه لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً،كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم . 
تمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط. 
هذة الإشتراكات مثل اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول. 
يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك. 
فى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور اضافية .
يتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات. 
الاوراق المطلوبة : تقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

النقل

السكه الحديد

اشتراكات الطلبة

اشتراكات القطارات

اشتراكات السكة الحديد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة