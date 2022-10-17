"السكة الحديد" تتيح استخراج اشتراكات قطارات الدرجة الثالثة لطلاب المدارس والجامعات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة استخراج اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل لاستخراج الإشتراكات:

التوجه إلى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية ) الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيه لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً،كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم .

تمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط.

هذة الإشتراكات مثل اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

فى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور اضافية .

يتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

الاوراق المطلوبة : تقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.