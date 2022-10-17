اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:29 م
أكرم القصاص
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السعودية تنجح لأول مرة فى إجراء عملية جراحية بالمخ لعلاج الاكتئاب

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:34 م
السعودية تنجح لأول مرة فى إجراء عملية جراحية بالمخ لعلاج الاكتئاب عملية جراحية - صورة أرشيفية
وكالات

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حققت المملكة العربية السعودية ولأول مرة على أراضيها عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب، وذلك في مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أجرت الفرق الطبية المتخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية في مدينة الملك سلمان الطبية تدخلا جراحيا خفيفا لمريض ظل يعاني من الاكتئاب لأكثر من 25 عاما، وذلك من خلال عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل.

ونتج عن العملية تحسن حالة المريض المزاجية والنفسية، وعاد للنوم بصورة طبيعية، وابتعد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق من المستقبل.

ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة تقدم دونا عن غيرها في الشرق الأوسط خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب.

 


السعودية

الاكتئاب

مدينة الملك سلمان

جراحة المخ والأعصاب



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