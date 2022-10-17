السجن 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار وتعاطى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ص "عامل بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة تعاطى المخدرات بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد ابو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش والأقراص المخدرة وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته عدد من لفافات الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.