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الرئيس التونسى: لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة أو رموزها

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:51 م
الرئيس التونسى: لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة أو رموزها الرئيس التونسي قيس سعيد
كتب عبد الوهاب الجندى

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شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أن الحرية تمارس في ظل القانون، وعلى أنه لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة ولا على رموزها، جاء ذلك خلال استقبل "سعيد"، وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، في قصر قرطاج.

ودعا الرئيس التونسي، إلى تعميق البحث في حادثة غرق المركب عرض سواحل جرجيس وفي غيرها من الحوادث خاصة وأن عديد القرائن تظافرت وتُثبت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر.

وطالب قيس سعيد، بتتبع كل متورط في هذه المآسي بالتنسيق مع النيابة العمومية حتى لا يفلت أحد من الجزاء.

 


الرئيس التونسي

مؤسسات الدولة

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اخبار تونس

قيس سعيد



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