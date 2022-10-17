الدفع بسيارات إضافية لمواجهة ازدحام طلاب حى الفيروز ببورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد فرج

أكد اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، خلال تصريحات صحفية صباح اليوم بأنه تم الدفع بسيارات مشروع النقل الداخلى إلى حى الفيروز لحل أزمة المواصلات تزامناً مع العام الدراسى الجديد.

وأشار رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، إلى أنه تابع أعمال الأجهزة التنفيذية المحيطة بمساكن حى الفيروز وذلك لتضرر الأهالى عدم وجود وسائل مواصلات كافية لنقل الطلاب إلى مدارسهم بمدينة بورفؤاد بالتنسيق مع الرائد محمد الصعيدى رئيس وحدة مرور بورفؤاد.

وتابع: بأنه تم البدء منذ صباح اليوم الإثنين نقل الطلاب من محيط مساكن الفيروز إلى مدارسهم بمدينة بورفؤاد والعودة بعد إنتهاء اليوم الدراسى وذلك تيسيرا على الطلاب.

وأكد "عامر أن السيارات تعمل منذ السابعة صباحاً من داخل الحى لنقل الطلاب إلى مدارسهم فضلاً من تحديد نقاط التجمع بمحيط موقف الميكروباص الخاص بالحى وذلك تيسيرا على الأهالى واستجابة لرغبات وأولياء الأمور.

وناشد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد الأهالى التواصل مع الجهات المعنية فى حالة حدوث أية شكاوى تضر بالمصلحة العامة لطلاب المدارس حرصاً على انتظام العملية التعليمية.