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الثلاثاء.. آخر موعد للتقدم بالتماسات على نتائج طلاب المعادلة بتجارة القاهرة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:00 ص
الثلاثاء.. آخر موعد للتقدم بالتماسات على نتائج طلاب المعادلة بتجارة القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، على استمرار إتاحة التقدم لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد بالتماسات على نتائج امتحانات المعادلة للالتحاق بالكلية، مشيرا إلى أن آخر موعد للتقدم غدا الثلاثاء .
 
وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ " اليوم السابع " أن التقدم بالالتماسات والتظلمات إلكترونيا من خلال موقع الكلية ، مشيرا إلى أن سيتم إعادة النظر والرصد لنماذج الإجابة للطلاب المتقدمين مرة أخرى ومنح كل طالب حقه فى حالة أحقيته بأى درجات.
 
وتابع عميد كلية التجارة، أنه بعد انتهاء مواعيد التقدم بالالتماسات سيتم الانتهاء من إعادة الرصد  خلال 48 ساعة ، على أن يتم اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.

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