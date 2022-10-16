خطوة بخطوة.. إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

مع انتظام العام الجامعى 2022 / 2023، على مستوى الكليات بجامعة القاهرة بدأ الطلاب يتساءلون عن كيفية الحصول على الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى ب جامعة القاهرة وفيما يلى ينشر اليوم السابع طرق التقديم للحصول على خدمات الصندوق:

1- سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.

2- استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة "مفردات مرتب، بيان معاش، بحث اجتماعى".

3- تقديم الاستمارة للمشرف المختص.

4- يقوم الموظف المختص برعاية الشباب بدراسة حالة الطالب.

5- يوقع الموظف المختص بشئون الطلاب ومن خلالها يحدد نوع التكافل أو الاعانة المقدمة.

6- تصرف الإعانة عن طريق " سداد الرسوم الدراسية – إعانة مالية – مساهمة فى علاج الطلاب".

ويهدف صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات إلى تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، و المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب، والعمل على حل المشاكل التى تواجه الطلاب وتحويل بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.