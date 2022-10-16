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خطوة بخطوة.. إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:00 ص
خطوة بخطوة.. إزاى تحصل على خدمات صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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مع انتظام العام الجامعى 2022 / 2023، على مستوى الكليات بجامعة القاهرة بدأ الطلاب يتساءلون عن كيفية الحصول على الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة وفيما يلى ينشر اليوم السابع طرق التقديم للحصول على خدمات الصندوق:
 
1- سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.
2- استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة "مفردات مرتب، بيان معاش، بحث اجتماعى".
3- تقديم الاستمارة للمشرف المختص.
4- يقوم الموظف المختص برعاية الشباب بدراسة حالة الطالب.
5- يوقع الموظف المختص بشئون الطلاب ومن خلالها يحدد نوع التكافل أو الاعانة المقدمة.
6- تصرف الإعانة عن طريق " سداد الرسوم الدراسية – إعانة مالية – مساهمة فى علاج الطلاب".
 
ويهدف صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات إلى تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، و المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب، والعمل على حل المشاكل التى تواجه الطلاب وتحويل بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
 
 

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