اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: 24 مليار جنيه حجم المخصصات لتأهيل وتبطين الترع فى 2022/2023

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:00 ص
التخطيط: 24 مليار جنيه حجم المخصصات لتأهيل وتبطين الترع فى 2022/2023 ارشيفية ــ تاهيل الترع
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تقرير لوزارة  التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 2022/2023 تستهدف تأهيل 5759 كيلو متر من المشروع القومى لتاهيل وتبطين الترع.

وأوضح التقرير، أنه تم تخصيص 24 مليار جنيه للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع خلال خطة 22/2023، مشيرا إلى إنه سيتم تبطين 20 ألف كم خلال الفترة من 2020 /2021 - 2023 /2024 والانتهاء من 60% من المستهدفات حتى الآن منها 1500 كم تقع فى قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة.

ويعد مشروع تبطين الترع من المشروعات التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.

وأوضح التقرير أن مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل وترشيد المياه بحوالي 10% بالإضافة إلى تحسين القيمة السوقية للأراضي بحوالي 20%.

ويهدف مشروع تبطين الترع، تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024  ، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

يذكر أنه تم الانتهاء من تاهيل ترع تصل الى 5242  كيلومترا بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4080 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2728 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12050 كيلومتر.


تاهيل الترع

تبطين الترع

وزارة التخطيط

المشروع القومى لتأهيل الترع

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

التخطيط: 9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 2021/2022

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:00 ص

تعرف على تطور معدلات نمو الاقتصاد المصرى منذ 2013

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:00 م

التخطيط تشارك فى حفل إطلاق "رحلة الطريق إلى قمة المناخ" للتوعية بالتغيرات المناخية

السبت، 15 أكتوبر 2022 07:05 م

التخطيط: الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ خلال 2022-2023

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 09:00 ص

تعرف على 10 دول عربية تشهد نموا مرتفعا خلال 2022.. انفوجراف

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:00 ص

وزيرة التخطيط تشارك فى حـوار المجلس الأطلسى حـول فرص الاقتصاد المصرى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 10:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة