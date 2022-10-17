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التخطيط : الاستثمار فى البشر حجر الأساس للتنمية وخلق مجتمع أكثر ازدهارًا

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:00 ص
التخطيط : الاستثمار فى البشر حجر الأساس للتنمية وخلق مجتمع أكثر ازدهارًا وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تعمل الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء به بحيث يمثل يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر ازدهارًا
 
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج التكافل والكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا، وأنه تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم. بالإضافة الى مبادرة حياة كريمة ، صحة 100 مليون مواطن، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
 
بحيث تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تحسين نوعية الحياة في أكثر المجتمعات الريفية فقرًا حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة. 
 
وفيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج بناء القدرات، أشار التقرير إلى إطلاق  وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبي "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، والتي تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، منها برنامج القيادة النسائية الأفريقية وبرنامج "كن سفير التنمية المستدامة" الذي يرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب.
 

التخطيط

الاستثمار

الحكومة

التنمية البشرية



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