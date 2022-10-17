التحفظ على لحوم مذبوحة خارج المجزر وإعدام كمية من الأسماك غير الصالحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، عن قيام أطباء التفتيش بإدارة إسنا البيطرية وبالاشتراك شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، بحملة مكبرة، نجحت فى ضبط 16 كيلو لحوم ذبح خارج المجزر، وإعدام 25 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك فى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الرقابة على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمكنت اللجنة من ضبط 16 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية وتم تحرير عدد 6 محاضر، كما تمكن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر بالاشتراك شرطة المسطحات والبيئة بقسم شرطة طيبة، من إعدام 25 كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالطرق الصحية والإشتراطات البيئية السليمة، وذلك تفيذاً لقرار النيابة العامة رقم 2736 لسنة 2022 جنح مركز شرطة طيبة الأقصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

فيما قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات، والتى نجحت فى ضبط 19 كيلو مصنعات دواجن ودواجن غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه استمراراً لتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، شن أطباء التفتيش الدكتورة تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، بالإشتراك مع النقيب شريف طارق رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وعماد إدوارد مدير إدارة التموين بأرمنت، ومحمود حسين عثمان ومحمد عبد الدايم مفتشي التموين بإدارة أرمنت.