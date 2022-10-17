اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:32 ص
أكرم القصاص
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البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القانوني

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:00 ص
البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال القانوني البحرين
أ ش أ

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بحث وزير الشئون القانونية البحريني يوسف بن عبدالحسين خلف، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين ستيفن بوندي، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال القانوني بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.


جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في المنامة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، حيث أشاد الوزير البحريني بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أهمية استمرارها والارتقاء بها على كافة الأصعدة.


ومن جانبه، نوه السفير الأمريكي بمتانة العلاقات وتطلعه الدائم إلى تعزيزها، مشيداً بما يشهده القطاع القانوني في البحرين من تطور.


البحرين

أمريكا

يوسف بن عبدالحسين خلف

السفير الأمريكي بالبحرين



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