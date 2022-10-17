الأقصر تشارك فى التوعية بالتغيرات المناخية وزراعة 1300 شجرة بقرى حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

أقل من 20 يوماً وتنطلق مصر فى واحدة من أهم الأحداث العالمية لمواجهة الخطر الذي يحتاج العالم بأكمله للتوحد من جديد لمواجهته بكل قوة، وهو خطر التغيرات المناخية، وهو استضافة مصر للقمة العالمية للتغيرات المناخية COP27، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، وفي هذا الملف تقوم محافظة الأقصر بكافة مسؤوليها وجهاتها بالعمل على قدم وساق فى التوعية بخطورة التغيرات المناخية.

وتشهد محافظة الأقصر، تحركات وفعاليات وندوات مكثفة يتم تنظيمها على أرض محافظة الأقصر، فى ملف التغيرات المناخية وذلك للتوعية بأهمية الوعي البيئي، ومن أبرز تلك التحركات إستقبال المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للمغامر المصري علي عبده الذي انطلق بدراجته الكهربائية ليجوب محافظات مصر لتسجيل رقم عالمي جديد بموسوعة جينيس لأطول رحلة بدراجة كهربائية وذلك في إطار مبادرته لدعم قمة المناخ The Ride to COP27 وللترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، حيث شارك المحافظ في فاعلية مبادرة "رحلة إلي قمة المناخ"، والتي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وجهاز شئون البيئة بالغابة الشجرية بمدينة البياضية بمشاركة المغامر المصري علي عبده وأكثر من 100 شاب وفتاة.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه من المقرر زراعة 1300 شجرة مثمرة بقري حياة كريمة بمراكز إسنا وأرمنت، حيث من المستهدف توزيع الأشجار وزراعتها على جانبى الطرق وأمام المباني الحكومية وفي مداخل القري والنجوع مشيراً إلى أن تنفيذ تلك الأعمال يعد فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، ووجه المحافظ الشكر والتحية لكافة الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة، وذلك خلال قيامه بالمشاركة في زراعة الأشجار بعدد من القرى التي تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث قام المحافظ بزراعة الأشجار في مداخل قرى النجوع بإسنا والرياينة بارمنت وأمام المجمعات الحكومية الخدمية.

وشدد محافظ الأقصر، على أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الرى لتلك الأشجار حفاظا عليها، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة، لضمان عدم قطع تلك الأشجار أو الإضرار بها.



الأقصر-تشارك-بكل-قوة-فى-التوعية-الشاملة-بخطورة-التغيرات-المناخية



السياح-يشاركون-فى-زراعة-الأشجار-بالكرنك



الشباب-العرب-خلال-زراعة-الشجرة-أمام-ديوان-المحافظة



المحافظ-يشارك-المغامر-على-عبده-فى-زراعة-شجرة-ضمن-التغيرات-المناخية



المحافظ-يشهد-زراعة-الأشجار-بقرى-حياة-كريمة



جامعة-الأقصر-تقدم-ندوة-تثقيفية-للتوعية-بمخاطر-التغيرات-المناخية



زراعة-1300-شجرة-مثمرة-بقري-حياة-كريمة-بمراكز-إسنا-وأرمنت



زراعة-أشجار-داخل-الكرنك-ضمن-التغيرات-المناخية



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زراعة-أشجار-مثمرة-بقري-حياة-كريمة-بمراكز-إسنا-وأرمنت



زراعة-الأشجار-فى-مختلف-أرجاء-الأقصر



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سياح-يشاركون-فى-زراعة-الأشجار-ضمن-التغيرات-المناخية



شباب-جامعة-الأقصر-خلال-ندوة-تثقيفية-للتوعية-بمخاطر-التغيرات-المناخية



قيادات-الآثار-خلال-زراعة-أشجار-بالكرنك



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نائب-محافظ-الأقصر-يشارك-فى-زراعة-شجرة-بإسم-الدول-العربية



نائب-محافظ-الأقصر-يشارك-فى-زراعة-شجرة-مع-شباب-الدول-العربية