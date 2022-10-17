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الأرصاد تناشد المواطنين حمل جاكت خفيف أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:28 م
الأرصاد تناشد المواطنين حمل جاكت خفيف أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر حالة الطقس
كتب محمود راغب

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وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين بسبب انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر وضرورة حمل جاكت خفيف فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة وأن الأجواء تكون مائلة للبرودة، فضلا عن متابعة النشرات الجوية بهيئة الأرصاد يوميا بسبب التغيرات الحادة والسريعة بطقس الخريف.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية حتى نهاية الأسبوع.
 
ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الجمعة المقبل ، القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  22 درجة.
 
ويشهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد  ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة  أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين :  القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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