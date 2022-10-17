اقتصاد أمريكا قى مثل الجحيم.. بايدن يثير الجدل بتصريح من محل أيس كريم.. ‏فيديو

نهال أبو السعود

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات حادة بسبب تعقيبه على وضع الاقتصاد ‏ومستقبل التضخم، وذلك خلال جولة كان يجريها بولاية أوريجون وتقوف خلالها ‏لتناول الآيس كريم، وهي الجولة التي ادلي خلالها بتصريحات اعتبرتها صحيفة نيويورك ‏بوست "استفزازية".‏

وقال بايدن لدي سؤاله عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي : لست قلقا بشأن قوة الدولار.. ‏أنا قلق بشأن بقية العالم.. فاقتصادنا "قوي مثل الجحيم"، انه التضخم العالمي وهو ما ‏يؤدي الي مشكلات. ‏

وعلقت الصحيفة الأمريكية قائلة إن تعليقات بايدن جاءت في وقت يرتفع فيه مؤشر ‏‏التضخم في الولايات المتحدة ويحذر بعض الخبراء من ركود يلوح في الأفق في البلاد.‏

وارتفع الدولار ، وهو العملة الاحتياطية في العالم ، بأكثر من 20 % في العام الماضي حتى ‏‏مع انخفاض الأسهم والذهب والعملات المشفرة بشكل كبير ووصل التضخم المحلي إلى ‏‏أعلى مستوى له في أربعة عقود.‏

أدى تضخيم الدولار إلى خفض أسعار الواردات الأمريكية بينما أدى إلى زيادة التضخم في ‏‏أماكن أخرى ، مما أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي. وعكست رئيسة ‏الوزراء ‏البريطانية ليز تروس التخفيض الضريبي المخطط للأثرياء وأقالت وزير الخزانة يوم ‏السبت ‏في محاولة لتحفيز الأسواق المتدهورة حيث انخفض الجنيه الإسترليني إلى ‏مستوى ‏قياسي منخفض مقابل الدولار.‏

وقال بايدن للصحفيين بشأن الخفض الضريبي المخطط له في بريطانيا "لم أكن الوحيد ‏‏الذي اعتقد أنه كان خطأ أنا لا أتفق مع السياسة هناك لكن الأمر متروك لبريطانيا ‏‏العظمى."‏

وعلق البعض بالفكاهة على صورة تم التقاطها أثناء رسالة الرئيس كتب أحد مستخدمي ‏‏تويتر: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم - تناول جو بايدن مغرفة آيس كريم بقيمة 37 دولارًا ‏‏كانت 3 دولارات قبل عام ".‏