اقتصاد أمريكا قى مثل الجحيم.. بايدن يثير الجدل بتصريح من محل أيس كريم.. ‏فيديو

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات حادة بسبب تعقيبه على وضع الاقتصاد ومستقبل التضخم، وذلك خلال جولة كان يجريها بولاية أوريجون وتقوف خلالها لتناول الآيس كريم، وهي الجولة التي ادلي خلالها بتصريحات اعتبرتها صحيفة نيويورك بوست "استفزازية".
وقال بايدن لدي سؤاله عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي : لست قلقا بشأن قوة الدولار.. أنا قلق بشأن بقية العالم.. فاقتصادنا "قوي مثل الجحيم"، انه التضخم العالمي وهو ما يؤدي الي مشكلات.
وعلقت الصحيفة الأمريكية قائلة إن تعليقات بايدن جاءت في وقت يرتفع فيه مؤشر التضخم في الولايات المتحدة ويحذر بعض الخبراء من ركود يلوح في الأفق في البلاد.
وارتفع الدولار ، وهو العملة الاحتياطية في العالم ، بأكثر من 20 % في العام الماضي حتى مع انخفاض الأسهم والذهب والعملات المشفرة بشكل كبير ووصل التضخم المحلي إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود.
أدى تضخيم الدولار إلى خفض أسعار الواردات الأمريكية بينما أدى إلى زيادة التضخم في أماكن أخرى ، مما أدى إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي. وعكست رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس التخفيض الضريبي المخطط للأثرياء وأقالت وزير الخزانة يوم السبت في محاولة لتحفيز الأسواق المتدهورة حيث انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار.
وقال بايدن للصحفيين بشأن الخفض الضريبي المخطط له في بريطانيا "لم أكن الوحيد الذي اعتقد أنه كان خطأ أنا لا أتفق مع السياسة هناك لكن الأمر متروك لبريطانيا العظمى."
وعلق البعض بالفكاهة على صورة تم التقاطها أثناء رسالة الرئيس كتب أحد مستخدمي تويتر: "اقتصادنا قوي مثل الجحيم - تناول جو بايدن مغرفة آيس كريم بقيمة 37 دولارًا كانت 3 دولارات قبل عام ".
Joe Biden saying, “Our economy is strong as hell,” while eating an ice cream cone is so tone deaf and out of touch to what Americans actually see in their lives that it feels like the Democrats are intentionally tanking the election. pic.twitter.com/blkc4omdhd— Clay Travis (@ClayTravis) October 16, 2022
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