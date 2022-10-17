اعتقال 5 دومينيكيين وسط تبادل لإطلاق النار ومصادرة 677 علبة كوكايين

كتبت ريم عبد الحميد

صادرت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات (DNCD) والبحرية في جمهورية الدومينيكان 677 طردًا من الكوكايين، في منتصف عملية على ساحل مقاطعة باراهونا، وذلك بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد العصابة.

وأشارت صحيفة "ليستين داريو" الدومينيكية إلى أنه بالتنسيق مع النيابة العامة، أطلق عملاء مكافحة المخدرات وأفراد من البحرية مطاردة ضد ركاب قارب كانوا يعتزمون إدخال المخدرات إلى أراضى الدومينيكان من خلال ساحل المدينة الجنوبية.

وأشارت السلطات الدومينيكية إلى أنه اندلع تبادل لإطلاق النار مع أفراد العصابة الذين تم اعتقال 5 أشخاص منهم فقط واستطاع الباقى الهروب، ويتم البحث عنهم فى الوقت الحالى، لذلك تحافظ السلطات على مهام البحث والتعقب فى جميع أنحاء المنطقة.

وتمت مصادرة 26 كيسا بمقاسات مختلفة من الكوكايين، تحوي 677 عبوة من المادة ملفوفة بشريط لاصق، بالإضافة إلى ذلك ، تم مصادرة أربع خزانات وثلاثة أباريق وقود وأغطية واقية وسترات نجاة وسيارتين.

وأشارت السلطات إلى أنه تم إرسال 677 عبوة من الكوكايين تحت سلسلة الحراسة إلى المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي (Inacif) ، حيث سيتم إجراء التحليلات لتحديد نوع المادة ووزنها بدقة.