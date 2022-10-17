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احتفالية كبرى بجامعة القاهرة غداً بانتصارات أكتوبر بحضور أبطال معركة أبو عطوة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:47 ص
احتفالية كبرى بجامعة القاهرة غداً بانتصارات أكتوبر بحضور أبطال معركة أبو عطوة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تنظم جامعة القاهرة، احتفالية كبرى لتكريم أبطال معركة أبو عطوة، ومحاضرة للواء الدكتور سمير فرج مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة السابق وواحد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، غدا الثلاثاء 18 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور الأساتذة والعاملين والطلاب.
 
وتزينت قبة جامعة القاهرة بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر الـ 49 والتي تعد ملحمة مصرية خالصة، سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض.
 
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة فى تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة الجيش المصري العتيد وإرادته، ودرسا في الانتماء وحب الوطن والتضحية فى سبيل الله من أجل الوطن.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب سيتعرفون خلال الاحتفالية على الدور البطولى للجنود المصريين فى معركة أبو عطوة "المجموعة 139 صاعقة"، وهى المجموعة التى تصدت بجسارة لا نظير لها فى مواجهة العدو ومنع تقدمه ناحية الإسماعيلية.

جامعة القاهرة

انتصارات اكتوبر

اخبار مصرية

التعليم العالى

اللواء سمير فرج



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