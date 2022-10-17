اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بالشرقية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:36 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية بالشرقية حادث انقلاب دراجة بخارية
الشرقية ــ فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى أبو راجح دائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول  3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى أبو راجح دائرة مركز أولاد صقر، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى  أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

 


اولاد صقر

مستشفى اولاد المركزي

الشرقية

انقلاب دراجة بخارية



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