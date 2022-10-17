وذكرت القيادة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن الوضع في اتجاه منطقة "بوه" الجنوبية لا يزال متوترًا رغم إحكام سيطرتنا عليه حتى الآن، ولا تزال قوات الدفاع الأوكرانية تحتل مواقعها وتتخذ زمام المبادرة في إدارة العمليات.

وأضافت أن القوات الروسية تواصل الدفاع عن نفسها بنشاط، مع إعطاء الأولوية لشن الهجمات الصاروخية وقصف مواقعنا باستخدام الطائرات والمدفعية الثقيلة من طراز MLRS ومدافع الهاون.

وتابعت القيادة أن الروس شنوا، أمس، خمس هجمات على كامل خطوط الجبهة والمستوطنات المجاورة بطائرات هجومية ومروحيات هليكوبتر، بينما ردت القوات الأوكرانية بـ 15 غارة جوية ونفذت 230 مهمة نارية ضد الروس في مناطق حشد القوات والمعدات والمعاقل وأنظمة الدفاع الجوي.

ونتيجة لذلك، تم مقتل ما لا يقل عن 50 جنديا روسيا، فضلا عن تدمير دبابتين و3 مدافع هاوتزر من طراز Msta ومدافع Giatsint وأنظمة مدفعية ذاتية الدفع ومدافع هاون ونظام صواريخ للدفاع الجوي من طراز Tor ومحطة حرب إلكترونية و3 عربات مصفحة، كما أصيبت 3 وحدات من المركبات الهندسية والمدرعات بأضرار.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الإدارة العسكرية بالجيش الأوكراني في إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، صباح اليوم، أن القوات الروسية قتلت 4 مدنيين أمس، فيما عُثر على 7 جثث لمدنيين قتلوا خلال الأيام الماضية.

وكتب كيريلينكو، منشورًا عبر موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعي أوضح فيه أن الروس قتلوا أمس 4 مدنيين في مناطق بدونيتسك؛ وهي باخموت وكليششيفكا وزاريشن وأفدييفكا بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على جثث لسبعة مدنيين قتلوا على أيدي الروس أثناء احتلال مدينة ليمان.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الهجمات الروسية المتواصلة على الإقليم تسببت أيضًا في إصابة 10 آخرين من السكان خلال أمس، وأشار إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في مدينتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 65 ألفا و320 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2537 دبابة و5 آلاف و205 من المركبات المدرعة و1599 من النظم المدفعية و366 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و268 طائرة و242 مروحية و1241 طائرة بدون طيار و16 سفينة حربية.. فضلا عن 144 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و9969 مركبة وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

