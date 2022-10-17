أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع تقلبات جوية شديدة ورفع حالة الطوارئ.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية الآن هطول أمطار غزيرة مفاجئة على المحافظة وتساقط كميات كبيرة من مياه الأمطار، وذلك فى اليوم الثالث من حالة التقلبات الجوية التى تضرب الإسكندرية فى منخفض البحر المتوسط.



وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من الطقس المتقلب المتوقع، وأصدرت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.



وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



يأتى ذلك فيما أجرى اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، جولة تفقدية على تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها وتفقد الأعمال الجارية ببعض المناطق بالمحافظة.



وتفقد اللواء محمود نافع تمركزات السيارات بمناطق وسط والعامرية والعجمى والأعمال الجارية بالطريق الصحراوى أمام الجرارى والفرقان ومدخل عبد القادر.



وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.

































