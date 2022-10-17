أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 17-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 17-10-2022.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أم بي للهندسة، مصر للألومنيوم.

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.496 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 537.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.8%، والعرب على 10.41%، واستحوذت المؤسسات على 39.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 298.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 42.3 مليون جنيه، 650.1 ألف جنيه، 268.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 12488 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3147 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 3668 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1225 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.285 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 20.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 28.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.075 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.282 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.184 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.24%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.98%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 21.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.