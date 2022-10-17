أخبار مصر ..تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. وفد طبي يصل غزة لإجراء عمليات كبرى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة شرع الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصوله إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات.

وزير التموين يصدر قرارا بتحديد سعر الخبز السياحي والفينو وعقوبات للمخالفين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزارى رقم 144 لسنة 2022 بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج 72% لإنتاج الخبز الحر والفينو.

السيدة انتصار السيسي تثمن جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى للقضاء على الفقر

وجهت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، التحية لجهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، للقضاء على الفقر فى جميع أنحاء مصر.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "في اليوم العالمى للقضاء على الفقر، أحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة".

الحكومة تنفى خصخصة منظومة التعليم الأساسى فى مصر

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات

تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

ماذا قدم محامي شيرين عبد الوهاب للنيابة؟.. اعرف التفاصيل

قدم محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب للنيابة صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـى باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى أحد المستشفيات، حيث أعلنت النيابة العامة أنها تحقق فى البلاغ المقدم من محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما.

التعليم تناقش مع طلاب ومعلمين الشكل النهائى لامتحان الثانوية العامة 2023

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لقاء موسعا خلال أيام مع ممثلين عن المعلمين والطلاب في الثانوية العامة، قبل تحديد الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي الجديد.

أمطار متوسطة وسحب منخفضة فى الإسكندرية.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق متفرقة، وذلك فى اليوم الثالث من حالة التقلبات الجوية التى تضرب الإسكندرية فى منخفض البحر المتوسط.

بسبب التضخم.. السويديون غير قادرين على إطعام أطفالهم

أدى ارتفاع التضخم في البلاد إلى زيادة عدد السويديين الذين يعانون من عدم القدرة على إطعام أطفالهم.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت ماري بيوركلوند، المتحدثة باسم جمعية كارلستاد الخيرية لتليفزيون 4: "نلاحظ أن المزيد من الناس يلجؤون إلينا، خاصة أولئك الذين لم يضطروا أبدا إلى طلب المساعدة من قبل، ولكنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب، وهم الآن مجبرون على القيام بذلك".

الكرة الذهبية 2022.. ميسى فى صدارة أكثر 10 لاعبين تتويجًا بالجائزة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، حفل الكرة الذهبية لعام 2022، والمقرر إقامته غدًا الاثنين، على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، لتحديد هوية أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول".

وقبل حفل الكرة الذهبية لعام 2022، يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان، هو الأكثر تتويجًا بها برصيد 7 مرات مقابل 5 مرات لصالح كريستيانو رونالدو.

دونالد ترامب: يمكننى بسهولة أن أصبح رئيسا لحكومة إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن بامكانه بسهولة أن يصبح رئيسا لحكومة إسرائيل، وإن الشعب اليهودي في الولايات المتحدة يجب أن يكون أكثر تقديرا لما فعله لمصلحة إسرائيل.

التضخم فى المكسيك يصل لمستويات قياسية ويسجل 8.5% بسبب أزمة الطاقة والغذاء

يستمر التضخم فى الارتفاع فى المكسيك ويصل إلى 8.5%، وبذلك يقترب من أسوأ تصخم وصلت إليه البلاد خلال 21 عاما، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء.

وأشارت صحيفة اكيانثيون المكسيكية إلى أنه فى حال استمرار الارتفاع فى الاسعار فسيسجل التضخم اعلى معدل له منذ عام 2000، عندما وصل إلى نسبة 8.96%.

قطع المياه 10 ساعات ببعض مناطق الهرم وفيصل غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية" وذلك لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/ 10 / 2022، حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

الرئيس العراقى الجديد: نأمل تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن

تعهد الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، اليوم الإثنين، بالعمل على "تمتين" علاقات بلاده مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

وحسب موقع العين الإخبارى، عبر عبداللطيف رشيد، في تصريحات له بعد مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية، والتي جرت في قصر السلام ببغداد، عن آماله في الوصول في المرحلة القادمة لعراق قوي مستقل ومتصالح.

الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.