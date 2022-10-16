اليوم السابع
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15 طبيبا من 4 جامعات مصرية يقدمون خدمات طبية بالمجان فى شمال سيناء

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:04 م
15 طبيبا من 4 جامعات مصرية يقدمون خدمات طبية بالمجان فى شمال سيناء مستشفى العريش العام
شمال سيناء - محمد حسين

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يواصل 15 طبيبا من 4 جامعات مصرية تقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات بالنجاح فى مستشفى العريش العام بشمال سيناء .

وأعلنت صحة شمال سيناء، أن الأطباء دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية،  مهمتهم توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبيه  لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى  الجمعة المقبلة.

وأضاف سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.


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