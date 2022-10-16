وكيل تموين سوهاج: إيقاف 1000 بطاقة تموينية لتعدى أصحابها على الأراضى الزراعية

سوهاج محمود مقبول

حذر المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، من وقوع أصحاب البطاقات التموينية تحت طائلة القانون بسبب إرتكابهم عدة مخالفات من أهمها التعدى على الأراضى الزراعية وترك البطاقة التموينية الخاصة بصرف السلع والخبز لدى البدالين أو أصحاب المخابز فهذه الحالات يتم إيقاف البطاقة التموينية فورا ووضع بعضها بالقائمة السوداء.

وأشار المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج فى تصريحات خاصة، إلى أن هناك 1000 بطاقة تموينية تم إيقافها بسبب قيام أصحابها بالتعدى على الأراضى الزراعية وأن كشوف المتعدين تأتى بالتنسيق مع مديرية الزراعة إلى التموين بشكل أسبوعى وأن الدولة تقوم ببذل الجهد من أجل إستصلاح الأراضى الزراعية بالمناطق الصحراوية من أجل زيادة الرقعة الموجودة ونجد بعض الأهالى يقومون بالبناء على الأ{ض الزراعية وإهدارها بدون وجه حق.

وأضاف إبراهيم أن صاحب البطاقة التموينية الذى يتم ضبط بطاقته التموينية لدى البدال أو المخبز مرتين متتالتين يتم وضعها في القائمة السوداء ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستفيد وكذلك الشخص الذى يتوقف عن صرف الحصة التموينية المقررة له خلال 6 أشهر متتالية يتم إيقاف بطاقته التموينية وفى هذا الحالة يكون صاحب البطاقة في غير إحتياج للسلع التموينية المقرر وفى غير إحتياج للدعم

وأنهى وكيل تموين سوهاج تصريحاته لليوم السابع لدينا في محافظة سوهاج مليون 94 الف بطاقة هذه البطاقات تغطى ما يقرب من 70% بعدد 3 مليون و200 ألف مستفيد من إجمالي سكان المحافظة البالغين 5 مليون ونصف مواطن هم إجمالي عدد المواطنين بسوهاج وعمليات الفصل الإجتماعى مستمرة وأى مشكلات يتم حلها فورا من خلال 66 مكتب تموينى و9 مراكز خدمة مواطنين مطورة وكل الخدمات تؤدى في سلاسه ويسر ولا توجد مشكلات ولا توجد إضافة مواليد في التوقيت الحالي.