وزير ‏الصحة يعلن إطلاق حملة "طرق الأبواب لتنظيم الأسرة" بالفيوم

كتب ـ وليد عبد السلام ‏

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، بدءا من اليوم الأحد، بمحافظة الفيوم، تحت شعار «خدمتكم لحد باب بيتكم» وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأم والطفل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن حملة « طرق الأبواب لتنظيم الأسرة » تهدف إلى الارتقاء بصحة الأمهات والأطفال، بالمتابعة المستمرة للسيدات فى سن الإنجاب، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، دون معاناة، مع توفير كافة الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأوضح «عبد الغفار»، أن الرائدات الريفيات سيقمن بتغطية جميع التجمعات السكنية، للوصول إلى السيدات اللاتى لديهن احتياج لخدمات تنظيم الأسرة، كما سيتم توزيع فرق تنظيم الأسرة من مختلف الإدارات الصحية، على الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة فى جميع القرى، وخاصةً القرى المدرجة فى مشروع «حياة كريمة»، إلى جانب تفعيل خدمة الطبيب الزائر.

وأشار «عبد الغفار»، إلى أن التحضير لإطلاق الحملة، تتضمن حصر جميع السيدات فى سن الإنجاب، إلى جانب التنويه عن الحملة وخدماتها من خلال تنظيم ندوات استباقية بالوحدات والأماكن العامة، بواسطة مسئولى التوعية والتثقيف السكاني، والرائدات الريفيات.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تبدأ اليوم، وتستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، بإدارات «طامية، وسنورس، وإطسا، ويوسف الصديق، وأبشواي، ومركز الفيوم»، فيما تنطلق المرحلة الثانية، يوم 15 نوفمبر المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه، بإدارة بندر الفيوم.

وأضاف «عباس»، أن الحملة ستستعين بطبيبات المستشفيات القريبة من القرى المستهدفة، لتغطية جميع الوحدات الثابتة والمتنقلة، حيث سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة المجانية والتى تتضمن الحبوب الفموية من الجيل الثالث والجيل الرابع، إلى جانب وسائل حديثة أخرى، لتلبية جميع احتياجات المنتفعات.

وتابع «عباس» أن حملة «خدمتكم لحد باب بيتكم» ستبدأ فى تطبيق النظام الإلكترونى لتسجيل المنتفعات على مستوى المديرية والإدارات التابعة.